Justiça tributária reúne especialistas em Luanda

A Administração Geral Tributária (AGT) realiza na quinta-feira, 18, em Luanda, a Conferência Internacional sobre a Arbitragem Tributária, em alusão ao 7.º aniversário da instituição.

De acordo com um comunicado de imprensa, a conferência pretende analisar, caracterizar e discutir os principais aspectos da justiça tributária no ordenamento jurídico angolano, durante as sucessivas fases da consolidação, permitindo a avaliação da necessidade, mérito e demérito da implementação da Arbitragem Tributária em Angola.

O evento, que vai contar com a participação de especialistas de Cabo-Verde, Portugal e Moçambique, começa às 9h, no Anfiteatro do Ministério do Interior, com transmissão simultânea nos canais digitais da AGT.