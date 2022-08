Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros da dívida arrancaram a última sessão da semana na Zona Euro a agravar-se.

A “yield” das Bunds alemãs a dez anos “benchmark” para o mercado europeu agravam 1,5 pontos base para 0,811%, estando prestes a fechar a primeira semana inteira abaixo do patamar de 1%, como não era visto desde abril. Foi no passado dia 5 de Maio, que os juros alemães superaram a linha de 1%.

Por sua vez, os juros da dívida italiana a dez anos acrescem 1,4 pontos base para 2,936%. Já a “yield” das obrigações francesas com a mesma maturidade somam 1,8 pontos base para 1,364%.

Na Península Ibérica, a “yield” da dívida portuguesa a dez anos agrava 1,4 pontos base para 1,827%. Assim, como no caso dos juros das Bunds alemãs, já as “yield” portuguesas está prestes a fechar as primeiras cinco sessões consecutivas abaixo de 2% desde Abril.

Por sua vez, os juros das obrigações espanholas a dez anos agravam 2,4 pontos base para 1,913%, acima dos juros nacionais da dívida com a mesma maturidade.