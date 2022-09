Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros da dívida soberana na Zona Euro estão a agravar-se, um dia após terem sido revelados os dados do aumento de preços no consumidor em agosto do outro lado do Atlântico.

A “yield” das Bunds alemãs a dez anos, referência para a Europa, sobe 2 pontos base para 1,742%, enquanto os juros da dívida soberana francesa avançam 2,2% para 2,305% e os juros da dívida italiana com a mesma maturidade crescem 2,1 pontos base para 4,002%.

Os juros da dívida portuguesa aumentam 1,8 pontos base para 2,761%, ao passo que a “yield” da dívida espanhola sobe 2,6 pontos base para 2,869%.