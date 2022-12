Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros da dívida soberana na Zona Euro estão a agravar-se em todos os países da região, no dia em que a OCDE divulga dados das contas nacionais trimestrais dos países do G20, onde será possível perceber o crescimento do produto interno bruto (PIB) destas economias.

Os juros da dívida portuguesa a dez anos somam 2,8 pontos base para 2,879%, já as "yields" das Bunds alemãs a dez anos, referência para a Europa, sobem 3,7 pontos base para 1,967%.

Por seu lado, em França os juros com a mesma maturidade avançam 3,5 pontos base para se fixarem em 2,433% e em Espanha ganham 3,6 pontos base para os 2,986%.

Já em Itália a "yield" da dívida italiana agrava-se a dez anos 3,8 pontos base, para 3,852%.