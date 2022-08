Juros agravam-se na Zona Euro

As “yields” da dívida soberana estão a agravar-se na Zona Euro, um dia depois de terem sido reveladas as atas da reunião de Julho do Banco Central Europeu. O agravamento pode sinalizar o maior apetite dos investidores por activos de risco, como as acções, levando a uma menor procura por obrigações o que faz subir as “yields”.

Na Alemanha, os juros das Bunds a dez anos referência para a Europa sobem 3,2 pontos base para 1,342%, enquanto as “yields” da dívida francesa crescem 3,9 pontos base para 1,963% e os juros da dívida italiana aumentam 8,1 pontos base para 3,617%.

Os juros da dívida soberana portuguesa sobem 4,1 pontos base para 2,410%, enquanto em Espanha crescem 4,6 pontos base para 2,527%.