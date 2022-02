José Calengi substitui Chaney Rosa John na Direcção do INE

O economista José dos Santos Calengi é o novo director do Instituto Nacional de Estatística (INE), em substituição de Chaney Rosa John, exonerada no dia 27 de Janeiro pelo ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, informou hoje a instituição em comunicado.

De acordo com o documento, no mesmo despacho foram também nomeados Hernany Martins Pena Luís e Anália Nunda Prata, respectivamente, para os cargos de directores adjuntos dos departamentos Social e Demográfico e Económico e Financeiro.

Na nota, a nova Direcção do INE exprime a total disponibilidade na continuidade do fortalecimento da cooperação bilateral e multilateral, bem como de continuar a participar no engrandecimento da estatística a nível nacional, regional e global.

O novo director José dos Santos Francisco Calengi já desempenhou a função de chefe de Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por sua vez, Chaney Rosa John tinha sido nomeada em 2020, substituindo no cargo Camilo Ceita, que chegou a dirigir esse instituto por nove anos.

O INE é uma instituição pública que goza de autonomia e capacidade jurídica, técnica, administrativa e financeira, tendo como missão dinamizar, coordenar, recolher, tratar e difundir a informação estatística oficial nacional à luz do art.º 18.º da Lei do SEN.

O Instituto Nacional de Estatística é tutelado pelo membro do Executivo que tiver a seu cargo o departamento ministerial responsável pela programação e gestão do desenvolvimento, actualmente o Ministério da Economia e Planeamento.