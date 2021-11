Joe Biden assina plano de infra-estrutura de 1,2 biliões para modernizar EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou o texto que permite a entrada em vigor do plano de investimento em infra-estrutura, no valor de 1,2 biliões USD, que pretende modernizar e dar resiliência ao País.

A cerimónia da assinatura do plano decorreu no jardim da Casa Branca e contou com a presença de congressistas democratas e republicanos, entre outros, após ter sido aprovado no Congresso há dez dias.

Joe Biden salientou, no discurso momentos antes da assinatura, que "esta lei bipartidária vai modernizar portos, aeroportos, ferrovias... para facilitar as empresas a transportar mercadorias e reduzir constrangimentos na cadeia de abastecimento".

Este plano vai ajudar a criar também uma maior "resiliência" contra secas, incêndios e furacões, destacou, citado pela agência EFE.

O presidente norte-americano garantiu que o plano "não deixa ninguém para trás" e afirmou que representa uma "mudança" na competição com a China.

A lei contempla 550 biliões USD em novos investimentos em infra-estrutura nos próximos cinco anos, além de 65 biliões USD para melhorar a cobertura de Internet de banda larga e 7.500 milhões USDS para criar uma rede de postos de carregamentos de carros eléctricos e outros.

A adopção do plano de 1,2 biliões USD pela Câmara dos Representantes, em 05 de Novembro, constituiu uma meia vitória para o presidente norte-americano que não conseguiu obter votação sobre o outro projecto de investimentos nos domínios social e ecológico.