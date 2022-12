Joe Biden apresenta nova estratégia para África

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, apresentou nesta quarta-feira, em Washington, a nova estratégia do seu país para o relançamento da cooperação económica, comercial e diplomática com África.

Ao intervir no Fórum de Negócios, que marcou o ponto alto do segundo dia da Cimeira de Líderes EUA-África, o estadista indicou as áreas prioritárias para os novos investimentos no continente e destacou a importância da parceria estratégica com os africanos.

Joe Biden falou aos seus homólogos sobre os recursos disponíveis e necessários para apoiar projectos em África, particularmente nos sectores da agricultura, saúde, energia e águas, das alterações climáticas, do empreendedorismo e das telecomunicações.

Conforme o estadista, os EUA mobilizaram, de forma colectiva, 600 biliões USD para investir nos próximos cinco anos, sublinhando que, para a África Subsariana, está destinado um investimento de 100 milhões USD para aumentar o acesso à energia limpa.

De acordo com o Presidente norte-americano, 370 milhões USD serão investidos em novos projectos, dos quais 20 milhões para financiar a produção e compra de fertilizantes.

Adiantou que outros 10 milhões serão disponibilizados para apoiar pequenas e médias empresas, e melhorar o acesso à água potável.

Em relação à inovação e ao empreendedorismo em África, o Presidente Biden disse que o seu país pretende investir pelo menos 350 milhões USD, para assegurar o processo de transformação digital.

Anunciou, por outro lado, que o Sisco Systems e a Saubastian, uma pequena empresa da diáspora, reservaram 800 milhões USD para novos contratos com países africanos.

Segundo o anfitrião da Cimeira de Líderes EUA-África, a multinacional Visa dispõe de um bilião de dólares para expandir as suas operações em África, inclusive mais serviços de telemóveis para empresas pequenas e de médio porte, nos próximos cinco anos.

Já a GE Extended Bank fornecerá 80 milhões USD para melhorar os serviços de saúde e o acesso a equipamentos clínicos de primeira linha.

Em termos concretos, o Presidente norte-americano afirmou que o seu país estima investir 15 mil milhões USD em novos negócios, para melhorar a vida dos africanos, investimentos de longo prazo, que, do seu ponto de vista, trarão benefícios às populações locais.