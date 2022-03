João Lourenço diz que recuperação de activos visa manter empresas

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou hoje, na Praia, que o processo de recuperação de activos pelo Estado não pretende acabar com as empresas, mas sim permitir que continuem "a servir a economia", mantendo os empregos, segundo noticiou a Lusa.

"Os activos que têm vindo a ser recuperados pelo Estado não deixaram de desempenhar o papel social para o qual foram criados. Ou seja, o facto de haver mudança na titularidade dos activos, ou por outras palavras mudança de proprietários dos activos, não significa dizer que esses mesmos activos acabam por morrer, antes pelo contrário", afirmou João Lourenço, questionado pelos jornalistas após a reunião com o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no âmbito da visita de Estado que está a realizar ao arquipélago.

"Isso seria muito mau para as economias, para a economia de Angola, para a economia Cabo Verde, no caso concreto de Cabo Verde. Seria mau sobretudo para os trabalhadores. Nós queremos, e é o que temos vindo a fazer até aqui, é que os activos recuperados continuem a servir a economia e não prejudiquem sobretudo os trabalhadores dessas mesmas unidades", afirmou o chefe de Estado, sem se pronunciar sobre a possibilidade de a recuperação desses activos ser alargada a investimentos angolanos em território cabo-verdiano.

Em causa está a recuperação de investimentos privados alegadamente realizados com dinheiros públicos.

São conhecidos vários investimentos angolanos nos últimos anos em Cabo Verde nos sectores dos transportes, energia, telecomunicações ou banca, alguns dos quais associados à empresária dos Santos.

"As medidas que o Governo angolano tem tomado em relação às empresas angolanas, aos investimentos angolanos, serão necessariamente respeitados em Cabo Verde e temos a abertura, a possibilidade de concertação, a articulação necessária, para que as questões sejam resolvidas sem quaisquer litígios", respondeu o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, questionado pelos jornalistas sobre o mesmo tema, nas declarações conjuntas com o homólogo angolano.