João dos Santos apela por investimento chinês no sector mineiro em Angola

João dos Santos, embaixador de Angola na China, participou no terceiro roadshow para concessões mineiras, em Pequim. O diplomata que representava o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, apelou aos participantes do evento para que invistam na exploração mineira no País.

“Espero que esse evento sirva de espaço útil para melhorar o vosso conhecimento e atracção de investimento mineiro em Angola”, afirmou o embaixador, citado pela Angop, esta segunda-feira.

A apresentação técnica realizada a 16 de Setembro em Beijing é o terceiro de uma série de cinco roadshows programados. Tendo sido o primeiro realizado em Luanda, a 27 Agosto; em seguida foi no Dubai, a 10 Setembro.

Os próximos serão em Londres a 20 Setembro e Nova Iorque no dia 30 do mesmo mês.