Japão pede a famílias e empresas que economizem electricidade

O Japão está a intensificar os apelos aos cidadãos e empresas para que economizem electricidade, com a nação a enfrentar um aperto no fornecimento de energia no verão e um aumento dos custos de importação de combustível.

O governo de Kishida convocou a primeira reunião nacional em cinco anos dedicada a discutir as perspectivas de energia, uma vez que se prepara para um fornecimento apertado durante os próximos meses e durante o inverno, de acordo com o Ministério do Comércio, citado pela Bloomberg.

“O fornecimento de energia este verão e o próximo inverno será muito difícil”, disse terça-feira o secretário principal do gabinete, Hirokazu Matsuno. “Gostaríamos que as famílias e as empresas fizessem o que pudessem, como apagar as luzes em quartos e corredores não utilizados, e baixar a temperatura do frigorífico”.

Os residentes em Tóquio foram convidados no mês passado a reduzir o consumo de electricidade, tomando medidas tais como ver uma hora a menos de televisão por dia ,ou desligar as funções de aquecedor dos assentos.