Japão observou aumento do PIB no segundo trimestre

A economia do Japão provavelmente cresceu mais do que inicialmente relatado no segundo trimestre graças aos maiores gastos das empresas, mostrou uma pesquisa da Reuters, embora um ressurgimento de infecções por coronavírus pese no crescimento daqui para frente.

De acordo com a Reuters, dados separados com vencimento na próxima semana provavelmente mostrarão que os gastos das famílias se recuperaram em Julho em relação ao ano anterior, em um sinal de que o sentimento do consumidor se recuperou um pouco antes que a variante Delta, altamente infecciosa, se espalhasse rapidamente no Japão.

Os dados revisados do produto interno bruto (PIB) devem mostrar que a economia do Japão cresceu 1,6% “anualizado” em Abril-Junho, mais do que uma leitura preliminar de 1,3% de crescimento, mostrou a pesquisa de 19 economistas.

O valor mais forte foi em parte devido a um aumento esperado de 2,0% nos gastos de capital, um aumento maior do que um ganho preliminar de 1,7%, projectaram analistas. A terceira maior economia do mundo contraiu 1,0% no primeiro trimestre.

“A visão de que a economia do Japão permaneceu estagnada em Abril-Junho não mudou”, disse Saisuke Sakai, economista sénior do Mizuho Research Institute.

“Arrastada para baixo pelas restrições do estado de emergência, a recuperação foi fraca em comparação com a queda de Janeiro-Março.”

Os gastos das famílias provavelmente aumentaram 2,9% com relação ao ano anterior em Julho, após uma queda de 5,1% em Junho, a pesquisa também mostrou, com a abertura das Olimpíadas em Tóquio e uma comparação lisonjeira com a queda vista um ano antes.

Os gastos das famílias tiveram alta de 1,1% com ajuste sazonal em Julho em relação ao mês anterior, de acordo com a pesquisa.