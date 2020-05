Japão entra em recessão

A terceira maior economia do mundo encolheu 0,9% no período de Janeiro a Março em comparação com o trimestre anterior, segundo dados do governo divulgados.

Embora isso seja um pouco melhor do que a previsão de queda de 1,2% em uma pesquisa da fornecedora global de dados e infra-estrutura do mercado financeiro (REFINITIV), ainda é o segundo trimestre consecutivo de queda o que significa que o Japão agora entrou em recessão.

A queda foi mais dramática, uma queda de 3,4%, quando medida como uma taxa anual.

A economia do Japão já estava com dificuldades antes do surto: a actividade económica se contraiu no final do ano passado, quando o país absorveu um aumento nos impostos sobre vendas e enfrentou as consequências do tufão Hagibis, uma forte tempestade que atingiu o país no outono passado.

E embora o vírus tenha começado a pesar no país no início de 2020, analistas alertam que o primeiro trimestre do Japão não suporta todo o efeito da pandemia.

Escreve Tom Learmouth, economista do Japão para a Capital Economics que “...a queda acentuada na produção no primeiro trimestre sugere que a disseminação do vírus já havia causado um golpe significativo na actividade económica em Março, disse que "muito pior" deve ocorrer no segundo trimestre, prevendo uma queda de 12% em relação ao trimestre anterior”.

O consumo privado, que contribui para mais da metade da economia do Japão, caiu 0,7% e isso foi antes do governo declarar um estado de emergência que levou ao fecho nacional de restaurantes e lojas.

"Essa é apenas a ponta do iceberg", disse Learmouth. "Abril e Maio terão sido muito piores."

As exportações que representam 16% da economia do Japão encolheram 6% no trimestre, com a estagnação dos bens destinados aos principais parceiros comerciais do país. Foi a contracção mais acentuada para esse sector desde 2011, quando um forte terremoto e tsunami atingiram o país .

Enquanto isso, o governo japonês já anunciou um pacote de estímulo de aproximadamente 1 trilião USD para proteger a economia das consequências da pandemia.

Isso equivale a cerca de 20% da produção anual do Japão. O governo de Shinzo Abe deve anunciar ainda mais medidas antes do final do mês.