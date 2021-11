Japão anuncia plano de relançamento de 430 mil milhões de euros

O Japão vai adoptar um pacote de estímulos no valor de 56 triliões de ienes (430 mil milhões de euros) para apoiar a recuperação económica da terceira economia mundial, anunciou esta sexta-feira o Governo nipónico, noticiou o Jornal de Negócios.



O plano, que deverá ser aprovado pelo governo Japonês durante o dia, "é suficiente para tranquilizar o povo japonês e dar-lhe esperança", disse o primeiro-ministro, Fumio Kishida, às estações de televisão do Japão.



O pacote de estímulos, o primeiro no Japão desde finais de 2020 e o terceiro desde o início da pandemia da COVID-19, é de 70% de despesas orçamentais, investimento e empréstimos comerciais. Também inclui fundos que tinham sido reservados para pacotes de ajuda anteriores, mas por utilizar até agora.



As autoridades vão atribuir um apoio individual de 100 mil ienes (cerca de 770 euros) para jovens com idade igual ou inferior a 18 anos e pessoas em situações precárias, noticiaram os meios de comunicação japoneses.



"Conseguimos reunir medidas económicas que ajudarão a reabrir a sociedade", disse Kishida.



O governo também planeia restabelecer um programa de subsídios ao turismo interno no início de 2022, que está suspenso desde finais de 2020 devido ao ressurgimento da COVID-19.

Esta medida deverá também apoiar o consumo e a área da hotelaria, muito afectados pela pandemia e pelas restrições fronteiriças, que continuam a impedir a entrada no país de turistas estrangeiros.