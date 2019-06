IVA vai permitir arrumar sistema fiscal

Angola é o único país da SADC em que ainda não vigora o IVA. Noutros países membros do bloco económico regional a taxa desse imposto é superior a 14% e tem sido um dos principais impostos para receitas dos Orçamentos dos Estados.

Nvela António, disse que o facto de Angola ser o único país na SADC que ainda não implementou o IVA se cria ideia de um sistema fiscal do passado, daí a pertinência da entrada em vigor deste tributo.

Para ele, Angola tem a obrigação de implementar o IVA agora, por ser o segundo maior PIB da SADC e o sétimo de África.

“A não implementação do IVA mostra que do ponto de vista da arrumação do sistema fiscal ainda estamos um pouco atrasados, apesar da robustez do ponto de vista económico-financeiro de Angola”, disse.

Acrescentou existirem enormes vantagens para o Estado, como o alargamento da base tributária e o aumento da arrecadação de receitas, e para o sector empresarial um dos benefícios será a atracção do investimento externo, assim como o estímulo à exportação.

O especialista lembra que o país está prestes a entrar para a Zona de Comércio Livre da SADC e o IVA se comporta como um mecanismo de integração económica.