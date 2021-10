IVA reduz a partir de 2022

Autoridades angolanas vão desagravar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), a partir de 2022, de 14% para 7%, com vista a aumentar a oferta de bens essenciais de amplo consumo e respectivos factores de produção.

Com a implementação do IVA, que substituiu o Imposto de Consumo, o Executivo angolano pretendia o alargamento da base tributária e tornar o imposto a principal fonte de arrecadação de receitas do Estado.

De acordo com os dados disponibilizados pela Administração Geral Tributária (AGT) indicam que o Estado angolano arrecadou, no primeiro semestre de implementação do IVA (Outubro de 2019 a Março de 2020) mais de 256,2 mil milhões kz.

Do total arrecadado, mais de 158,2 milhões de kz correspondem ao IVA arrecadado na importação e KZ 98 mil milhões ao imposto nas operações internas relativamente aos regimes geral, transitório, cativo cobrado automaticamente pelo Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, bem como da cobrança indevida efectuada por contribuintes não autorizados pela AGT.

No total, de acordo com o relatório da AGT, “verificou-se um grau de cumprimento face às projecções do OGE na ordem de mais 36%”.

As previsões da AGT indicam que o total de IVA arrecadado “teria superado os 300 mil milhões kz, se os contribuintes que liquidaram o imposto procedessem à entrega voluntária aos cofres do Estado”.

Neste período, registou-se como dívida relativa ao IVA, cobradas nas operações internas, mais de 51,2 mil milhões kz.

A cobrança destes valores, conforme a AGT, será efectuada em sede de execução fiscal, estando as equipas já a preparar as certidões de dívidas nos termos do artigo 30º do CIVA, bem como os respectivos mandados de penhora, nos termos do Código de Execução Fiscal.

O IVAentrou em vigor, em Angola, a 01 de Outubro de 2019, com uma taxa única de 14% (uma das mais baixas da região SADC), no âmbito das reformas iniciadas em 2010.