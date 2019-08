IVA: isenções podem gerar efeitos negativos à economia nacional

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que entra em vigor no próximo dia 1 de Outubro de 2019, prevê a isenção entre outros produtos e serviços, a importação de matérias-primas e materiais subsidiários, operações petrolíferas, seguros no ramo vida, bem como nos juros bancários praticados pelos bancos comerciais.

Entende-se isenções em sede do IVA como aqueles situações em que um sector, um produto ou até mesmo uma empresa, é dispensada da obrigação de liquidação do IVA. Essas isenções poderão acarretar custos aos agentes económicos (consumidores, empresas e Estado), e este último será pela via dos reembolsos que farão com que o mesmo passe a suportar parte do IVA, situação que pode gerar efeito negativo à economia.

De acordo com Périkles Facata, economista, a desvantagem das isenções estará dependente da posição de cada agente económico dentro do circuito, olhando para aspectos relacionados ao poder de compra dos consumidores, bem como os custos operacionais suportado pelas empresas.

“Do ponto de vista do consumidor final sobre quem recai o ónus do imposto, as isenções são benéficas, na medida em que poderão continuar a ter acesso a bens e serviços de primeira necessidade sem o agravamento dos preços derivados da adição do IVA”, diz, afirmando que para as empresas, assistir-se-á ao incremento dos custos.

Acrescentando, o também consultor fiscal disse que para o caso específico das empresas que fornecem esses bens e serviços, se assistirá ao incremento dos custos operacionais, uma vez que irão suportar o IVA nas despesas com a aquisição de bens e serviços não sujeitos a isenção, mas não poderão liquidar o IVA suportado nas facturas emitidas.

“Neste sentido, tendo em vista a repercussão do imposto e de forma e reequilibrar o rácio entre custos e proveitos, a única via será o aumento dos preços dos bens e serviços prestados de modo a colmatar o efeito do aumento dos custos”, considera.

Périkles Facata diz, ainda, que poderá haver o risco de as empresas aumentarem os preços em proporções muito superiores aos custos realmente suportados derivados da implementação do IVA, provocando uma redução significativa no poder de compra dos consumidores.

Saiba mais na edição nº 220 do Mercado, já nas bancas.