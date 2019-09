IVA contribui na reorganização de empresas, diz governante

A ideia é do governador provincial do Bié em exercício, José Fernando Tchatuvela, na abertura da palestra sobre “Nova Pauta Aduaneira – Implementação do IVA”, realizada, hoje (quinta-feira), no Cuito, com empresários e jovens empreendedores locais.

O IVA faz parte das estratégias do Executivo que visa a arrecadação de receitas com a finalidade de resolver os problemas da população, garantir maior sustentabilidade aos negócios que se desenvolvem, bem como a formação sustentável das pequenas e médias empresas no país.

Edson da Graça Paulo, chefe da Repartição Fiscal da Administração Geral Tributária (AGT) no Bié, aproveitou a ocasião, para convidar os empresários locais no sentido de aderirem ao IVA, por forma a se combater com a informalidade das empresas.

O IVA, segundo a fonte, vai propiciar maior arrecadação de receitas para os cofres do Estado, que no final, este assegura mais empregos para a juventude, bem como apostar na construção de empreendimentos sociais (escolas, unidades sanitárias, estradas e outros) e melhorar a qualidade de vida da população.