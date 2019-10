IVA chegou no momento “mais duro” da economia angolana, admite Isabel dos Santos

“O IVA [Imposto sobre o Valor Acrescentado] não apanha as empresas no seu melhor momento, também o poder de consumo diminuiu, fruto da própria desvalorização [do kwanza, mais de 50% face ao euro desde 2018], porque Angola ainda depende muito da importação, e obviamente que este impacto vai-se sentir”, observou a empresária angolana, em entrevista à Lusa à margem da visita que realizou a Cabo Verde nos últimos dias.

Após sucessivos adiamentos, desde 01 de OOutubro que Angola tem em vigor uma taxa única de 14% de IVA, sucedendo-se desde então centenas de reclamações e denúncias de especulações de preços de diferentes produtos.

Para Isabel dos Santos, a introdução do IVA em Angola acontece “no momento mais duro da economia”, num quadro em que a desvalorização do kwanza angolano já “dura há algum tempo” e quando as empresas “têm o seu balanço mais frágil”.

“Ou seja, em alguns casos houve um terço do balanço das empresas que desapareceu [devido à desvalorização do kwanza] (...) Uma empresa que tinha um milhão de euros [equivalente em kwanzas] de ‘stock’ no balanço, hoje tem 300 mil euros”, exemplifica, recordando que, por outro lado, “os custos são iguais”.