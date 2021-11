ITA leva primeira ligação de Internet de Banda Larga ao Leste do País

A Internet Technologies Angola, S.A. (ITA), que integra o Grupo Paratus, anunciou, ontem, quinta-feira, o lançamento do serviço de Internet de banda larga no Luena, província do Moxico.

Em conformidade com o plano estratégico de expansão e consolidação da cobertura nacional, a ITA chega ao Leste do País, nomeadamente em Moxico, maior província de Angola, ratificando assim a aposta no mercado nacional das telecomunicações e o alinhamento à estratégia do Governo para a expansão de Banda Larga e Inclusão digital.

Numa extensão de mais de mil quilómetros, esta ligação que começa no Lobito, província de Benguela, segue ao longo do planalto central, passando pelas províncias do Huambo e Bié, terminando na cidade do Luena, Moxico.

O projecto também prevê fornecer serviços de Internet aos municípios ao longo da rota, permitindo que seus habitantes e empresas se beneficiem de serviços de alta qualidade e capacidade, viabilizando a entrada de novos serviços de telecomunicações, como televisão por cabo e contribuindo para o melhoramento das condições de ensino e saúde nas instituições públicas.

“Com este serviço de Internet aqui no Moxico, seremos capazes de garantir um maior desenvolvimento dos níveis de qualidade de prestação de serviços, como na banca, na saúde, no ensino, e outros que beneficiarão directamente com esta internet”, afirma o vice-governador do Moxico Victor da Silva.

Para o Director Geral da ITA, Francisco Pinto Leite, esta ligação marca um novo capítulo nas telecomunicações do País e reafirma o compromisso da ITA e do Grupo Paratus em transformar Angola num HUB de dados na África Subsaariana.

“Nosso objectivo é desenvolver infraestruturas robustas que permitam alavancar o potencial económico dos municípios e promover a inclusão e a transformação digital,” assegura Pinto Leite.

Ainda segundo o Director, o projecto também contemplará uma ligação de mais de 300 quilómetros de Luena até o município do Luau e posteriormente estendendo-se até às capitais das províncias da Lunda Sul, em Saurimo e Lunda Norte, no Dundo.

No âmbito da sua responsabilidade social, a ITA vai disponibilizar internet de banda larga à Escola Profissional de Formação de Professores e ao Colégio 4 de Fevereiro, beneficiando mais de dois mil no Luena.

Para o Director da Educação no Moxico, Valeriano Chimo, “é com satisfação que recebemos esta oferta da ITA, que vai ajudar os nossos formandos a terem maiores e melhores oportunidades de ensino já que estarão ligados ao resto do mundo, somente com um clique”, afirma satisfeito o Director da Educação no Moxico.