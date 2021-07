ISJ promove encontro de sensibilização sobre mecanismos de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais

O Secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos defendeu nesta quinta-feira, 29 de Julho, que o Sector dos Jogos encontra-se em reorganização, com a elaboração de uma nova proposta de lei, que visa, entre outros, corrigir as insuficiências que se verificam na aplicação da lei vigente, incluindo a revisão do regime fiscal aplicável.

Ao proferir o discurso de abertura do encontro metodológico de sensibilização sobre os mecanismos de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa no sector de jogos em Angola, realizado pelo Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ) em parceria com a Unidade de Informação Financeira (UIF), Ottoniel dos Santos esclareceu que o Ministério das Finanças, sob proposta do Instituto de Supervisão de Jogos, está a regularizar a prática de todos os jogos, aprovando os respectivos regulamentos.

“Solicitamos, para o efeito, a colaboração de todos os operadores e não só na elaboração destes instrumentos regulamentares, para o correcta exploração destas actividades. As entidades exploradoras dos jogos, são parceiras do Executivo nestas matérias”, frisou.

De acordo com Ottoniel dos Santos, no contexto da implementação de medidas preventivas e de combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, não há soluções inquestionáveis, tendo por isso considerado um evento de grande importância, uma vez que a junção de esforços permite uma melhor reflexão sobre o estado actual e as melhores soluções neste domínio, para uma avaliação correcta do risco ao nível do sector de jogos.

“Da parte dos operadores do sector de jogos espera-se uma actuação comprometida com as regras legais, daí o nosso investimento nessa sessão sobre a componente pedagógica e de uma aposta contínua na formação do seu capital humano”, exortou.

Todavia, prosseguiu, a exploração e prática da actividade de jogo, não é vista com bons olhos por alguns indivíduos por razões conhecidas. Cabe a todos nós asseverar a inversão desta percepção, garantido o pagamento dos prémios, cumprimento das obrigações fiscais tal como a realização de acções de responsabilidade social, entre outros.

“Aos Estados, cabe o direito e dever de organizar a exploração da actividade e extrair delas as receitas necessárias para o financiamento das suas tarefas e asseguramento das condições básicas da população. Por isso, estamos confiantes com os indicadores de um aumento da participação fiscal deste sector, com o virar da crise e dos impactos negativos da pandemia”, concluiu o SEFT.

Ao falar sobre a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, o técnico do Instituto de Supervisão de Jogos, Shildes Alegria afirmou que o ISJ, no âmbito da prevenção e combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, tem identificado algumas vulnerabilidades, fruto da complexidade e especificidade da actividade, relacionadas aos valores envolvidos e seus limites legais, ao modo de pagamento, volume ou carácter não habitual das transações, à actividade ou qualidade do cliente/apostador, origem e destino dos fundos, o que permitiu avaliar o grau de risco concreto quanto à prática do crime de BC-FTno sector.