"Iremos tão longe quanto necessário" para estabilizar inflação nos 2%

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, garantiu nesta terça-feira, 28 de Junho, que a instituição poderá ir "tão longe quanto necessário" para garantir que a inflação estabiliza nos 2% no médio prazo.

"Vamos continuar este caminho de normalização e iremos tão longe quanto necessário para garantir que a inflação estabiliza na nossa meta de 2% no médio prazo", afirmou Christine Lagarde, num discurso de abertura do segundo dia do Fórum do BCE, que decorre em Sintra.

Lembrando que a inflação está "indesejavelmente elevada", devido a um "mix complexo de factores", a presidente do BCE apontou para a dificuldade em dizer quando é que a inflação vai regressar ao objectivo de médio-prazo (de uma inflação nos 2%).

"Neste contexto, temos de agir de forma determinada e sustentada", defendeu. "Mas com a opção de agir de forma decidida sobre alguma deterioração da inflação de médio prazo", sobretudo se houver sinais de as expectativas de inflação se deteriorarem, acrescentou Lagarde.