IRDP realiza workshop sobre Gás Canalizado em Angola

O Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) realiza nesta Terça-feira, 26 de Outubro, em Luanda, um workshop sobre “Gás Canalizado em Angola”.

O evento tem como objectivo divulgar a importância do cumprimento das leis, normas e regulamentos técnicos para o exercício da actividade de exploração de redes e ramais de GPL no País.

Analisar também os desafios da implementação; divulgar a importância do cumprimento da legislação vigente; clarificar a diferença entre o papel do IRDP, das empresas inspectoras, instaladoras e distribuidoras que actuam no segmento do GPL; divulgar o regulamento técnico do gás canalizado, bem como abordar o processo de enchimento e distribuição do gás canalizado constituem os objectivos específicos que se pretendem alcançar com a realização desta actividade.

O workshop é direccionado à Empresas projectistas, inspectoras, instaladoras, distribuidoras, administrações de condomínios, restaurantes, resorts, centralidades e o público em geral.