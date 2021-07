IRDP e IGEO acordam georeferenciação dos postos de combustíveis

Os institutos Regulador dos Derivados de Petróleo (IRDP) e o Geológico de Angola (IGEO) assinaram, nesta segunda-feira, um Memorando de Entendimento para a georeferenciação dos postos de abastecimento de combustíveis e instalações de armazenagem no País.

Com a georeferenciação dos postos de combustíveis, o IRDP terá um maior controlo deste produto, sobretudo em casos de contaminação.

Rubricaram o documento, o director-geral do IRDP, Albino Ferreira, e o presidente do Conselho de Administração do IGEO, Canga Xiaquivila, numa cerimónia testemunha pelo secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso.

O Instituto Geológico de Angola concorda partilhar conhecimentos em geociencias, bem como cedência de espaços laboratoriais para análise de combustíveis, que são comercializados no mercado interno.

Além do IGEO, o Instituto Regulador dos Petróleos prevê, nos próximos dias, firmar outro acordo com a Agência Nacional de Resíduos (ANR), adstrita ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, no domínio da gestão, valorização de resíduos, bem como na produção legislativa em matéria de resíduos do sector dos derivados do crude.

Fora de portas, o IRDP quer firmar também acordo com o Instituto Americano do Petróleo (API), com vista a estabelecer cooperação no domínio da regulamentação técnica e normalização.