Investimentos no sector eléctrico poupam mais de 140 mil milhões Kz

Angola poupou, desde 2019 até a presente data, cerca de 143 mil milhões Kz (328,9 milhões USD) como resultado dos investimentos feitos pelo Executivo no sector eléctrico.

A informação foi avançada, ontem, em Luanda, na 6ª edição do "Café CIPRA – Diálogo Sem Mediação”, que abordou o tema "A Electrificação do País e o Seu Impacto na Atracção de Investimentos”, pelo secretário de Estado da Energia.

De acordo com o secretário de Estado da Energia, António Belsa da Costa, as despesas com combustíveis para o funcionamento de centrais térmicas, até então avaliados em 230 mil milhões Kz, reduziram para 87 mil milhões face à entrada de novas hídricas e também de sistemas combinados de produção de electricidade.