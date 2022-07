Investimento estrangeiro reduz 6% para 1,5 mil milhões USD no primeiro trimestre do ano

O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) reduziu 6% para 1,5 mil milhões USD no primeiro trimestre deste ano, contra os 1,6 mil milhões USD verificados no mesmo período do ano passado, segundo cálculos do Mercado com base nas estatísticas do investimento directo divulgadas recentemente pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

O sector petrolífero continua a ser a principal atracção de investimento estrangeiro. O exterior investiu 1,5 mil milhões USD nos petróleos e gás, o que representa 99,9% dos investimentos estrangeiros e apenas 5 mil USD para o sector não petrolífero.

Os estrangeiros não só reduziram o volume de investimento como também tiraram mais dinheiro de Angola, desinvestindo 2,9 mil milhões USD nos primeiros três meses do ano, mais 50% em relação às saídas do período homólogo, o que provocou um saldo negativo de 1,36 mil milhões USD.

No sentido inverso, os investimentos dos angolanos no exterior também diminuíram. Angola investiu no estrangeiro 1,4 milhões USD no primeiro trimestre, contra os 3,2 milhões investidos no mesmo período de 2021, o que representa uma redução de 55%. Todo o investimento foi canalizado para o sector não petrolífero, desde 2018 que o País mudou a trajectória de investimento externo, deixando de investir no sector petrolífero.

Assim, no primeiro trimestre deste ano, o saldo dos investimentos directo estrangeiro (a diferença entre o investimento dos estrangeiros em Angola e dos angolanos no exterior), foi negativo de 1,36 mil milhões USD.

Em 2021, os angolanos tinham investido 13,6 milhões USD no exterior e feito um desinvestimento de 1,07 mil milhões USD, fruto da alienação de alguns activos investidos no exterior, mais concretamente em Singapura, segundo o Banco Central. No ano passado, o investimento directo angolano no exterior ocorreu maioritariamente no sector imobiliário, na compra de imóveis.

Já o investimento directo estrangeiro ficou contabilizado em 6,5 mil milhões USD, em 2021.

Posição do investimento internacional

Segundo as estatísticas do BNA sobre a posição do investimento internacional, o stock do investimento angolano no exterior ficou avaliado em 2,25 mil milhões USD no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma redução de 29% em termos homólogos, ou seja os angolanos investiram menos no exterior.

Já o investimento de carteira dos angolanos foi contabilizado em 1,5 mil milhões USD, em que a maior parte foi canalizado para fundos de acções de capital.

Quanto ao stock do investimento directo estrangeiro em Angola, o BNA registou uma redução de 38% para 11,6 mil milhões USD. Nos últimos cinco anos (entre 2017 e 2021), o stock de investimento estrangeiro em Angola recuou 56%. Os estrangeiros ainda têm um stock de 8,0 mil milhões USD em investimento de carteira, investidos em títulos de dívida.

As estatísticas do Banco Central apontam que os Estados Unidos da América (EUA), França, Itália, Reino Unido e China são os habituais investidores do sector petrolífero angolano. Por exemplo, os EUA têm em Angola as petrolíferas Chevron e Exxon Mobil, a França a Total Energies, a Itália tem a Eni e o Reino Único a BP. No final do quarto trimestre de 2021 o BNA não divulgou os países de origem dos investimentos.

Para o exterior, os angolanos nos últimos anos investiram mais nas ilhas Maurícias, Singapura, Portugal, ilhas dos homens (ou de Man), São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Segundo o BNA, a maior parte do investimento directo angolano no exterior observado até ao primeiro trimestre deste ano ocorreu “no sector imobiliário, mais propriamente na compra de imóveis”.

“Outros sectores não são suficientemente atractivos”

Em declarações ao Mercado, o economista e consultor Augusto Fernandes disse que além do mercado petrolífero, outros mercados ainda não são suficientemente atractivos para a captação de investimento directo estrangeiro em Angola.

“Os mercados são criados por várias componentes, desde a política, económica, social, tecnológica legal e ambiental, o investidor olha para essas variáveis todas, e em Angola quase que 70% destas variáveis ainda não estão devidamente calibradas para atrair o investimento directo estrangeiro fora do sector petrolífero”, apontou.

Segundo Augusto Fernandes, “o sector de petróleo e gás criou um paraíso dentro do inferno”.

“Desde o tempo da guerra civil em Angola sempre se explorou petróleo, o sector petrolífero tem um ordenamento fiscal especial, os funcionários deste sector têm uma remuneração diferente dos demais sectores de actividade em Angola, que lhes permite ter uma qualidade de vida melhor que os funcionários da presidência da república e dos demais funcionários públicos, no final do dia o sector de petróleo e gás em Angola é um país”, sustentou.

Por outro lado, o também consultor diz que “não se pode acostumar os empresários angolanos a investir única e exclusivamente em angola, as outras geografias o Estado cria linha de créditos para fomentar o investimento das empresas daqueles países para outras geografias, é preciso que os empresários angolanos ganhem o espírito transnacional”.

Por sua vez, o economista e pesquisador Fernandes Wanda, sublinhou que uma economia não pode estar dependente do investimento estrangeiro, particularmente, se estiver ligado apenas para a substituição das importações (como quase sempre parece ser o caso de Angola) sob pena de o País enfrentar uma crise na balança de pagamentos, caso a principal fonte de divisas deixar de ser sustentável.

“Temos que analisar e compreender o que faz com que os investidores estrangeiros invistam em países como a Etiópia (país que visitamos no âmbito de um estudo que terminamos em 2019). De certeza que não é boa governação ou paz, mas a presença de infra-estruturas como parques industriais de referência (e abundância de matéria prima de origem agrícola como algodão) ajudou a dinamizar a indústria têxtil “, disse.

Para o economista e docente Wilson Chimoco, “O investimento estrangeiro hoje está constrangido na generalidade das economias por conta das perspectivas de contracção da economia mundial e a subida dos custos de financiamento, sendo que as grandes empresas estão a rever as suas carteiras de investimento. E enquanto este cenário de incerteza se manter a disponibilidade para IDE se intensificar vai continuar a reduzir”, disse o economista.

Entretanto, Wilson Chimoco, diz que o País devia ser mais ambicioso, argumentando o seguinte: “ Temos mercado, estabilidade política e ganhamos nos últimos anos um capital institucional junto da comunidade internacional que nos pode posicionar no mapa do investimento internacional. Temos apenas de ter uma infra-estrutura institucional mais alinhada com os interesses do capital externo que o investimento vem para Angola”.

Ainda assim, segundo o economista, no País falta uma estrutura institucional mais inclusiva, transparente que se associada a uma visão mais assertiva e focada no desenvolvimento de sectores com potencial de crescimento robusto poderá galvanizar o investidor externo a colocar os seus capitais em Angola.

“Não se pode querer captar IDE para todos sectores. É um esforço inglório. Vamos nos focar aí onde o angolano não tem capital humano e financeiro para desenvolver e nos focar em buscar aporte externo. E deixar o resto para o investidor interno. Pelo contrário, não se consegue”, apontou.

Para Wilson Chimoco, enquanto o Estado angolano não se focar e, a par do sector petrolífero, definir claramente os sectores em que quer no médio prazo captar IDE e estruturar uma base institucional mais amiga ao investimento externo, o País não vai conseguir fazer melhor.

