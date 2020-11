Investimento estrangeiro na China bate recorde em 2019

O Ministério do Comércio emitiu na quinta-feira o Boletim Estatístico do Investimento Directo Estrangeiro na China 2020, na terceira China International Import Expo, que cobre a situação global de investimento estrangeiro no continente chinês durante todo o ano de 2019.

De acordo com o boletim, o investimento estrangeiro atraído pelo continente atingiu um novo máximo histórico no ano passado, com o uso real de capital estrangeiro a ascender a 141,23 mil milhões de dólares, um aumento de 2,1% em termos homólogos, ocupando o segundo lugar a nível global. O valor acumulado do uso efectivo de capital estrangeiro até dezembro de 2019 atingiu 2,29 mil milhões de dólares.

O número de empresas estrangeiras recém-criadas na China no ano passado atingiu os 41.000, elevando o número acumulado em dezembro de 2019 para mais de um milhão.

“Em 2019, a China lançou mais medidas de abertura e expandiu ainda mais o acesso ao mercado, optimizou políticas de investimento estrangeiro, reforçou o Estado de Direito, melhorou as plataformas abertas e optimizou o ambiente de negócios”, disse Zong Changqing, director do departamento de investimento estrangeiro do ministério.

“Como resultado, a China alcançou uma maior escala de capital estrangeiro absorvido, com estrutura optimizada, bem como maior qualidade e eficiência do investimento estrangeiro.”