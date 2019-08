Investimento em Cabo Verde aumenta mais de 50% no primeiro trimestre com Portugal a liderar

De acordo com dados compilados a partir do último relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, de Agosto, o volume de IDE português em Cabo Verde foi de mais de 542 milhões de escudos, equivalente à 4,9 milhões de euros, no primeiro trimestre, valor que compara com o registo negativo de 10,6 milhões de escudos no período homologo de 2018.

O investimento português em Cabo Verde no primeiro trimestre de 2019 foi ainda superior a qualquer um dos trimestres de 2018.

No total do ano passado, Cabo Verde contabilizou 9.300 milhões de escudos (84,1 milhões de euros) de IDE, com Espanha a liderar, com 1.925 milhões de escudos (17,4 milhões de euros), seguida de Portugal, com 1.003 milhões de escudos (nove milhões de euros).

Em apenas três meses de 2019, o investimento directo português em Cabo Verde já representa metade do registado em todo o ano de 2018.