Investimento do BMA em dívida pública aumenta 15% no segundo trimestre

Os investimentos em Títulos e valores mobiliários do Banco Millennium Atlantico (BMA) registaram um aumento de cerca de 15% em Junho do corrente ano face ao período homólogo de 2018, calculou o Mercado segundo os balancetes trimestrais divulgados recentemente pela instituição.

Durante o período em análise, a instituição bancária registou investimentos em dívida pública em aproximadamente 514,8 mil milhões Kz, e no segundo trimestre de 2018, o montante fixou-se nos 446,8 mil milhões Kz. Contas feitas, o desempenho do banco foi de cerca de 15%, e em termos de representatividade, em Junho de 2019, a dívida pública pesou quase 37% sobre a totalidade dos activos (1,3 biliões Kz).

Os bancos comercias enquanto os principais agentes de intermediação do sistema financeiro, a eles compete captar depósitos dos seus clientes e conceder crédito à economia, mas, em termos práticos, os investimentos em Títulos e valores mobiliários têm dificultado a disponibilidade de crédito dos bancos para a economia real.

Assim sendo, o crédito concedido a clientes Junho de 2019 foi de aproximadamente 416 mil milhões Kz contra os 430 mil milhões Kz apurados em igual período de 2018, o que corresponde a uma queda de pouco mais de 3%, com um diferencial de 14,1 mil milhões Kz.

Já no capítulo do resultado líquido, o BMA viu os seus resultados líquidos caírem, saindo de 11,4 mil milhões Kz para os actuais 11,1 mil milhões Kz no período assinalado, o que perfaz um decréscimo de 3%. Mas quando comparado ao primeiro trimestre do corrente ano, o cenário inverte-se. Assim, de Março a Junho de 2019, o lucro do BMA terá crescido em mais de 45%.