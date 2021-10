Investidores fogem das tecnológicas e tensões comerciais regressam. Wall Street cai

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, pressionadas sobretudo pelas tecnológicas, que estão a ser preteridas devido ao aumento dos juros da dívida, avançou o jornal de Negócios

Também as novas fricções comerciais EUA-China mexeram com o sentimento dos investidores, além da preocupação em torno do tecto da dívida. O Facebook afundou com uma denúncia e redes em baixo, e há retalhistas a sofrer com as disrupções no Vietname.

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão desta segunda-feira a cair 0,94%, para 34.002,92 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,30%, para 4.300,46 pontos - o nível mais baixo desde 19 de julho.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 2,14% para se fixar nos 14.255,49 pontos.

Depois de abrirem o mês de Outubro no verde, as bolsas norte-americanas negociaram assim no vermelho, à conta de vários factores.

Tecnologias penalizadas por fuga de investimento

O sector tecnológico esteve entre os piores desempenhos, numa altura em que os investidores estão a fugir destas cotadas, com avaliações elevadas, receando que estejam sobrevalorizadas.

A subida dos juros da dívida também pressiona as tecnológicas, cujos dividendos têm uma baixa rendibilidade face à aposta nas obrigações.

Neste sector, destaque para o Facebook, que fechou a afundar 4,87% para 326,31 dólares, num dia em que sofreu também outras pressões.

Uma delas foi uma denúncia de uma ex-funcionária do Facebook, que disse que a empresa coloca os lucros acima do bem público. A identidade da "whistleblower" (denunciante), que divulgou dezenas de milhares de páginas de documentos e análises internas da empresa, foi revelada no domingo à noite, no programa ’60 Minutes’, como sendo Frances Haugen, de 37 anos.

A ex-gestora de produto do Facebook, que trabalhou com questões de integridade cívica na empresa, diz que os documentos mostram que o Facebook sabe que as suas plataformas são usadas para propagar ódio, violência e informação falsa e que a empresa tentou esconder esses dados.

A outra pressão decorreu do facto de as redes do universo da empresa liderada por Mark Zuckerberg – Facebook, Whatsapp, Instagram e Messenger terem ficado interruptos.