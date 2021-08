Inundações na Alemanha custam sete mil milhões de euros ao sector dos seguros

As inundações que a Alemanha sofreu em meados de Julho custaram aos seguros alemães cerca de sete mil milhões de euros, mais do que tinha sido inicialmente previsto, anunciou esta quarta-feira o director executivo da associação de empresas do sector, Jörg Asmussen.

Asmussen havia dito, há uma semana, que os seguros relacionados com as inundações estariam entre 4,5 mil milhões e 5,5 mil milhões de euros.

Da nova verba de sete mil milhões de euros, 6,5 mil milhões correspondem a danos em habitações, mobiliário e utensílios domésticos e comerciais, e cerca de 450 milhões a danos em automóveis.

As seguradoras preveem cerca de 250 mil casos de danos, dos quais 200 mil em residências, móveis e utensílios domésticos e comércios, e até 50 mil em automóveis.

“As seguradoras continuam a trabalhar sob muita pressão para ajudar rapidamente as pessoas afectadas”, acrescentou Asmussen.

A tempestade “Bernd” atingiu parte da Alemanha entre 13 e 18 de Julho, com fortes chuvas e inundações, especialmente na Renânia-Palatinado e na Renânia do Norte-Vestfália, mas também na Baviera e na Saxónia.

O dano total dessa tempestade é muito maior do que essas estimativas porque nem todos os edifícios estão segurados contra todos os desastres naturais. A maioria dos edifícios na Alemanha tem seguro contra tempestades e granizo, mas apenas 46% têm seguro contra danos causados por chuvas fortes ou inundações.

As cheias de julho, na Alemanha, provocaram mais de 180 mortos. A justiça alemã disse que vai investigar suspeitas de falhas na gestão do sistema de alertas e da retirada dos habitantes, para iniciar eventuais processos criminais.