International Finance Corporation abre escritório permanente em Angola

Com uma carteira de investimentos de 111 milhões USD para apoiar, através de empréstimos a pequenas e médias empresas, com a abertura do escritório de Luanda, a IFC espera que esse financiamento aumente, de acordo com seu vice-presidente para o Oriente Médio e África, Sérgio Pimenta.

Falando na inauguração do escritório, cuja placa foi revelada pela ministra das Finanças, Vera Daves, a autoridade da IFC disse que abrir uma representação permanente permitiria uma colaboração mais estreita com os parceiros do setor público e privado do país.

O relatório recentemente publicado pela IFC e pelo Banco Mundial intitulado “Criação de mercado em Angola: diagnóstico do sector privado do país” identifica os desafios económicos que Angola enfrenta, bem como as inúmeras oportunidades para estimular o desenvolvimento económico sustentável e o crescimento por meio do sector privado.