Instituto regulador fixa preços do mês do Jet

O Instituto Regulador de Derivados de Petróleo (IRDP) fixou, no início desta semana, o preço de referência do JET A1, para o mês de Novembro.

De acordo com a tabela publicada nas páginas de utilidade pública do Jornal de Angola, o Preço de Referência do Ajustamento-Platts (PRA) fica determinado em 364,91 Kz. Já o Preço Base na Costa/Ex-Refinaria (PBC) custa pelo litro, neste mês, 396,82 Kz.

Outras duas referências também publicadas pelo IRDP, órgão afecto ao Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, foram o Preço de Venda Ex-Logística e Distribuição (PVD), agora 443,96 Kz e o Preço na Aeroinstalação, que inclui impostos e taxas (PVA), fixado em 517,07 Kz.

Conforme relatado por um profissional de manutenção de voos, uma consequência directa com a redução de preços do JET A1 é, geralmente, a baixa no custo do abastecimento, com efeito directo no "cash-flow” das empresas.