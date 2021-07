O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai dar início no dia 26 de Julho ao recenseamento às empresas que se dedicam a agricultura, pecuária e aquicultura à luz do “Recenseamento Agro-Pecuário e Pescas” (RAPP), refere uma nota daquela instituição.

No âmbito do RAPP, o INE apela a colaboração dos empresários no sentido de prestarem toda informação a ser requerida pelos recenseadores.