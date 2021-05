Instituições financeiras exigem participação do Estado no financiamento ao agronegócio

A implementação efectiva do seguro agrícola em Angola está dependente da participação do Estado que deve entrar como um ressegurador, disse Armando Mota, Presidente do Conselho Executivo (PCE) da Fidelidade Seguros, na III conferência sobre agricultura, realizada em Luanda pela EDICENTER.

Se o Estado não participar, alerta, os prémios e as taxas de custo do seguro de colheitas serão insuportáveis, adicionada aquilo que é o crédito apesar de muitos agricultores não terem acesso ao mesmo, poderá condicionar a participação de resseguradores no risco em Angola.

“Desconheço a existência de um país no mundo, onde os seguros de colheita não são suportados por três pilares, os agricultores (mais importante); as seguradoras e o Estado”, afirmou o PCE da Fidelidade Seguros, justificando o fraco apoio das instituições financeiras nacionais, principalmente as seguradoras, aos investidores do sector da agricultura em Angola.

Armando Mota apelou para maior organização por parte dos agricultores e outros agentes ligados ao agronegócio, a fim de facilitar as seguradoras a financiar projectos agrícolas de pequeno, médio e grande porte, sem descartar o segmento da agricultura familiar, que segundo o director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do Ministério da Agricultura e Pescas, Anderson Jerónimo, representa 91% da produção agrícola no País.

Por formas a facilitar o processo de investimento ao sector agrícola, o PCE da Fidelidade Seguros sugere aos agricultores que se organizem em cooperativas agrícolas porque assim poderão preencher os requisitos exigidos pelas seguradoras ou bancos comerciais para o financiamento de projectos agrários.

“As cooperativas têm capital social e podem oferecer tudo aquilo que os nossos agricultores não têm. É difícil encontrar um agricultor que perceba de contabilidade e consiga responder perante um banco ou a uma sociedade de microcrédito.”, disse Armando Mota, insistindo na criação desta classe, pois promove a formação técnica e ajuda na produção.

A dificuldade na concessão de crédito ao sector agrícola, no Banco de Fomento Angola (BFA), segundo Maria Filomena Nogueira, directora da Direcção do Agronegócio, está na forma como os projectos de financiamento são elaborados. Aliás, esta também foi a reclamação de José Veiga, director central do BIC AGRO.

“Em cada dez projectos só conseguimos financiar dois”.

Durante a intervenção no evento, Maria Nogueira deu a conhecer que o BFA tem disponível 30 mil milhões Kz para financiar a produção dos 54 produtos do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Ao abrigo do Aviso no10/2020 do Banco Nacional de Angola (BNA), o BFA tem disponível cerca de 54,9 mil milhões Kz, cuja finalidade são os mesmos do PRODESI, mas os bens que são produzidos na zona económica especial Luanda - Bengo, o prazo de operação é semelhante ao que esta com o Programa de Apoio ao Crédito (PAC), o segmento alvo também é semelhante ao PAC.

O director Central do BIC AGRO revelou que no triénio 2019 – 2021 verificou-se um forte aumento da procura de projectos industriais e agroindustriais. “Não sentimos esta evolução na agricultura, parece-nos que seja necessário que as instituições governamentais façam mais pelos agricultores”. Relativamente aos indicadores agregados do BFA em 2020, foram recebidos cerca de 58 projectos, avaliados em pelo menos 160 mil milhões de Kz.

O sector da pecuária possui maior número de projectos com cerca de 48%, segue-se o sector da agricultura 35%, pescas 9% e o último é o sector do comércio.

O montante aprovado até agora em 2020 foram de 41 600 milhões kz.