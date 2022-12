Instabilidade domina negociação de petróleo

O petróleo esta a apontar para uma desvalorização esta quinta-feira, depois de ter arrancado a semana a somar ganhos, à boleia da perspectiva de um possível alívio na política Covid zero da China o maior importador de petróleo do mundo.

A poucos dias da reunião dos países exportadores de petróleo e seus aliados (OPEP+), que se realiza no próximo Domingo, dia 4, ainda não há sinais claros sobre uma possível decisão do grupo, que “vai precisar de um melhor entendimento dos passos reais da China em relação à Covid-19 antes de tomar qualquer decisão em relação aos níveis de produção”, indica James Whistler, managing director na Vanir Global Markets, em declarações citadas pela Bloomberg.

Ainda assim, depois de ter estado grande parte da manhã com quedas, em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas , somava 0,3% para 87,23 USD/barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, avança 0,34% para 80,82 USD.