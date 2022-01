Inscrições para subsídio de desemprego nos EUA sobem no fim de Dezembro

As inscrições semanais para subsídio de desemprego nos Estados Unidos subiram na última semana de 2021, mas continuam a um nível baixo, quando os empregadores enfrentam dificuldades em encontrar trabalhadores.

De acordo com a Lusa, de 26 de Dezembro a 01 de Janeiro, 207 mil pessoas inscreveram-se no desemprego para receber um subsídio, mais 7 mil do que na semana anterior, segundo os números do Departamento do Trabalho norte-americano.

Os pedidos de subsídio ficaram acima dos 198 mil que eram esperados pelos analistas.

A média de inscrições em quatro semanas também aumentou e ficou em 204.500 (mais 4.750 em relação ao período anterior).

Apesar desta subida, os níveis permanecem muito baixos devido à escassez de mão-de-obra.

No total, 1,7 milhões de pessoas recebiam subsídio de desemprego na semana de 12 a 18 de Dezembro, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, também publicados, ou seja, uma diminuição de 199.869 em comparação com a semana precedente. Na mesma altura do ano passado, este número ascendia a mais de 20 milhões.

O relatório oficial sobre o emprego no mês de Dezembro será divulgado na sexta-feira pelo Departamento do Trabalho. Os analistas apontam para a criação de 440 mil empregos no sector público e privado, o dobro do registado em Novembro, antecipando um recuo de uma décima na taxa de desemprego, para 4,1%.