Inovador & Tech Trend

Pedro Rodrigo Gonçalves de Castro e Silva é um dos quatro administradores do Banco Nacional de Angola (BNA) e tem sob seu pelouro os departamentos de Tecnologias de Informação (DTI);



Sistemas de Pagamentos (DSP); Operações Bancárias (DOB); Organização e Planeamento (DOP).



Acompanha de perto a evolução digital das start-ups que trabalham para inovar e optimizar serviços do sistema financeiros (FINTECH).



Licenciado em gestão financeira pela Indiana University School of Business, Bloomington, Indiana, USA (1995 – 1999), é um quadro experimentado em banca, cuja carreira profissional no sector financeiro começa no Banco Angolano de Investimentos (BAI), onde inicialmente foi técnico de Planeamento e Controlo de Gestão (2007 – 2008).



Ainda no BAI, em 2008, é elevado a director de Marketing e Comunicação, função que viria a exercer até 2010, ano em que vai para o Banco Nacional de Angola (BNA) e assume o cargo de subdirector de Estudos e Estatísticas.



Em 2011, Castro e Silva passa para director de Estudos Económicos do BNA.

Também consta do currículo profissional do administrador do BNA, desde 2017, a passagem pela Sonangol (1999 – 2005), onde foi técnico de direcção da Economia das Concessões que o permitiu ter vasto conhecimento sobre o funcionamento da indústria petrolífera.



No quadro académico, tem um MBA in business administration pela École Superior de Commerce de Paris, France.