Inovador do Bank of America

Rashaan Reid é a Chefe de Gestão de Relações Sénior Global, Mercados Globais e Bancos (Head of Global Senior Relationship Management, Global Markets & Banking) do Bank of America Securities (BofA), banco de investimento multinacional do Bank of America.

Interage (directamente) com mais de 150 clientes (mais importantes) do BofA Securities, a fim de os integrar ao negócio (investimento, oportunidades de financiamento através de renda fixa, parceria bancária, acções, moedas e mercadorias). Rashaan Reid distingue-se justamente pela capacidade de gestão deste número de fregueses.

A carreira de Rashaan Reid inicia (2001) na Merrill Lynch & Co., lnc (banco adquirido pelo Bank of America em 2009), tendo passado mais de uma década a gerenciar produtos titularizados, soluções de financiamentos, hipotecas, obrigações de empréstimos colaterais e direitos. Também forneceu cobertura a vários gestores de activos.

Assume-se como um quadro fecundo na concepção de produtos e serviços inovadores para o BofA Securities, que se repercutiram no sistema financeiro norte-americano; como reconhecimento, é integrada no grupo dos dez afro-americanos mais influentes de Wall Street, maior praça financeira mundial, em Manhattan, Nova Iorque, (EUA).

Rashaan Reid é o reflexo da licenciada magna cum laude (com grande honra) em gestão e finanças pela Tulane University e um MBA em finanças analíticas pela The University of Chicago Graduate (Booth) School of Business. Ainda participou num programa internacional de intercâmbio de negócios na London Business School, no Reino Unido.

Membro de várias organizações filantrópicas em Nova Iorque, Rashaan Reid reside actualmente em Manhattan (Harlem), é casada e tem uma filha de 7 anos.