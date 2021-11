INIQ prevê assinatura de acordos

A directora-geral do Instituto Nacional de Qualidade (INIQ), Olga Afonso, disse, em Luanda, que a curto e médio prazo se espera o reconhecimento internacional da acreditação e assinaturas de acordos com as congéneres IPQ, IPAC de Portugal e a IMETRO, INNOQ de Moçambique.

Segundo a responsável, o sistema angolano de qualidade (SAQ) formula e exerce políticas nacionais de normalização, metrologia, certificação e acreditação, cujo intento é promover os instrumentos e mecanismos confiáveis a nível nacional, regional e internacional.

Adiantou também, que são vários os desafios que terão de enfrentar desde administrativos, técnico e tecnológicos, para o reforço da capacidade institucional, aprovação de diplomas e política nacional de qualidade.

Já para o Avaliador Técnico de Organismos de Certificação, Homar Simão, o objectivo é garantir a qualidade dos sistemas e produtos a segurança de operação, reduzir as diferenças entre os produtos, criar uma atmosfera de estabilidade, maturidade e qualidade.