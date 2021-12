Inicia operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar

Inicia esta terça-feira em Luanda, a operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar (REA), segundo uma nota do Ministério da Indústria e Comércio (MINDCOM) chegada à Redacção do Mercado.

A Reserva Estratégica Alimentar (garante o MINDCOM na nota) é uma iniciativa do Executivo com fito de regular o mercado e influenciar a baixa de produtos alimentares (essenciais) que integram a cesta básica. A GESCESTA, na qualidade de parceira, fará a gestão do programa.

O programa do Executivo em parceria com a GESCESTA vai garantir a aquisição, armazenamento e distribuição de mais de 520 mil toneladas de produtos alimentares, “parte deles já produzidos e transformados localmente, prevendo-se um impacto na redução dos preços em até 5% para o consumidor final”.

Na primeira fase, serão colocados no mercado até 354 mil toneladas de alimentos (açúcar - sacos de 50 quilogramas; arroz - 25 quilogramas e coxa de frango - caixa 10 quilogramas), “aumentando progressivamente até chegar as 520 mil toneladas”.

No decorrer das próximas semanas (assegura a instituição) começam a ser distribuídos os restantes nove produtos dos 11 que integram a gestão da REA em alinhamento aos compromissos assumidos pela GESCESTA, no sentido de garantir operacionalidade, rigor na oferta e disponibilidade no mercado.

Embora GECESTA seja a responsável da gestão, outras entidades poderão participar do processo, mediante concurso internacional, “numa lógica que envolve o Ministério da Indústria e Comércio e o Entreposto Aduaneiro de Angola”.

O ministro da Indústria e Comércio, Victor dos Santos Fernandes, testemunha o acto com a visita ao Entreposto Aduaneiro de Angola, localizado no Bairro Ngola Kiluanji, em Luanda.