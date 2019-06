Inglaterra: Banco rejeita teoria de Boris e avisa que Reino Unido vai ser penalizado com taxas alfandegárias

O candidato à liderança conservadora afirmou esta semana que algumas taxas não teriam necessariamente que ser pagas se o Reino Unido deixasse a UE sem um acordo, dado que o país britânico está protegido pelo artigo 24, o acordo geral sobre tarifas e comércio (GATT, sigla em inglês).

Alguns defensores do Brexit alegam que o GATT, estabelecido em 1947 pela Organização Mundial do Comércio (OMC), permitiria um “congelamento” no qual as taxas são evitadas, mesmo na ausência de qualquer acordo sobre o comércio.

Contudo, especialistas e autoridades comerciais já vieram refutar a afirmação. Em conversa com a BBC, Mark Carney esclareceu que “o GATT 24 aplica-se apenas se houver um acordo, não se se decidiu não estabelecer um acordo nem se não foi possível chegar a um.”.

“Não ter um acordo com a UE significa que há automaticamente taxas porque os europeus têm que aplicar as mesmas regras a todos os outros países”, continuou. “Se decidissem não aplicar essas taxas, também teriam que baixa-las aos Estados Unidos, ao resto do mundo. E o mesmo seria aplicado a nós”, concluiu.

Segundo Mark Carney, cerca de 150 mil empresas ainda não têm a documentação necessária para continuar a exportar para a União Europeia no caso de um Brexit sem acordo.