Inflação obriga Massano a “furar” duas vezes a meta

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Lima Massano, afirmou após a reunião do Comité de Política Monetária (CPM) do BNA, que a inflação acumulada no País deve atingir 27% no final do ano, situação que obriga quebra da meta dos 19,5%, revistos em Maio, ao mesmo tempo que deixava inalterados instrumentos de política monetária.

José de Lima Massano indicou que as pressões inflacionárias se mantiveram no segundo trimestre, em níveis superiores a 25%, com a inflação a fixar-se nos 26,09% em Agosto, devido sobretudo à subida dos preços dos bens alimentares.

O governador do banco central estimou assim que a inflação atinja 27% no final do ano, havendo diminuição apenas a partir de 2022.Para 2021, o Executivo definiu no Orçamento Geral do Estado (OGE) uma meta de 18,7%, objectivo que muitos estudiosos consideravam “optimistas demais”. Em Março deste ano, José de Lima Massano já havia anunciado uma revisão da meta de inflação.

Na véspera, justificou que a subida da inflação estava a ser provocada por restrições na oferta de produtos alimentares devido à seca e às dificuldades na importação, motivos que estão fora do alcance da política monetária.

Em Maio, o BNA reviu em alta a meta para 19,5%. O governador atribuiu a escalada da inflação ao aumento dos preços nos mercados internacionais e à manutenção dos factores que determinam o comportamento dos preços no mercado interno, os quais, disse, apesar do quadro de estabilidade cambial, apontam para a continuação de pressões inflacionistas no curto prazo.

De Janeiro a Agosto, o Índice de Preços no Consumidor Nacional ascendeu a 16,88%, enquanto a variação homóloga (há 12 meses) situou-se em 26,09%, impulsionada pelos aumentos verificados na classe de Alimentação e Bebidas Não-Alcoólicas, cuja variação foi de 32,39%.