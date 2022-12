Inflação nos EUA pode levar Europa a ganhos

Os principais índices europeus estão a apontar para um começo de sessão em terreno positivo, depois de ontem terem terminado o dia com uma desvalorização ligeira.

Os futuros do Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.

Os investidores estão esta terça-feira atentos a uma nova leitura da inflação nos Estados Unidos, relativa a Novembro, que deverá permitir concluir a dimensão da subida das taxas de juro a ser decidida pela Reserva Federal norte-americana esta quarta-feira, bem como o caminho a seguir em 2023.

"Consideramos que as acções podem voltar a cair se os mercados pararem de esperar um abrandamento da política monetária. A distância entre as expectativas do mercado e as intenções da Fed vão começar a diminuir com o tempo", apontam analistas da BlackRock numa nota vista pela Bloomberg.