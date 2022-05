Inflação no Reino Unido atinge máximo de 40 anos em Abril

A subida do índice de preços no consumidor (IPC) no Reino Unido atingiu os 9% em Abril face a igual mês de 2021, o que corresponde ao valor mais elevado em quatro décadas e uma aceleração face aos 7% observados em Março, anunciou esta quarta-feira o gabinete nacional de estatística britânico.

Segundo o Negócios, a inflação está a ser impulsionada sobretudo pelos preços nos bens alimentares e energéticos.

Face a Março, os preços sofreram uma subida de 2,5%, ligeiramente abaixo dos 2,6% previstos pelos economistas ouvidos pela Reuters, que antecipavam uma variação homóloga de 9,1%.

Desde que os registos do IPC começaram na atua forma, em 1989, que nunca se tinha observado uma variação homóloga nos preços tão elevada. O anterior máximo, em março de 1992, era de 8,4%.

O gabinete de estatística britânico publicou recentemente dados do IPC para períodos mais antigos com uma base indicativa e indica que as novas estimativas sugerem que a inflação não era tão elevada desde “cerca de 1982, onde as estimativas variam entre os aproximadamente 6,5% em Dezembro e quase 11% em Janeiro”. Em 1982, o Reino Unido iniciou uma recuperação económica sob a liderança do governo de Margaret Thatcher, que implementou políticas monetárias restritivas para reduzir a inflação - que havia atingido 18% - mas que elevaram o número de desempregados para máximos desde a década de 1930.