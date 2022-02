Inflação no Reino Unido atinge 5,5%, uma alta de quase 30 anos

Os preços ao consumidor britânicos subiram no ritmo anual mais rápido em quase 30 anos no mês passado, intensificando o aperto nas famílias e reforçando as chances de que o Banco da Inglaterra eleve as taxas de juros pela terceira reunião consecutiva, avança a agência de notícias britânica Reuters.

A taxa anual de inflação dos preços ao consumidor subiu para 5,5% em Janeiro, a maior desde Março de 1992, disse o Escritório de Estatísticas Nacionais nesta quarta-feira, acima das expectativas de economistas em uma pesquisa da Reuters de 5,4% em Dezembro.

O Banco da Inglaterra (BoE) já elevou as taxas de juros duas vezes desde Dezembro elevando as taxas de 0,1% para 0,5% e os mercados financeiros esperam um novo aumento da taxa para 0,75% ou 1% em 17 de Março após a próxima reunião do BoE.

O banco central britânico não espera que a inflação retorne à sua meta de 2% até o início de 2024, embora a maioria dos economistas ache que a inflação cairá mais rapidamente.

Os preços mais altos da energia têm sido o maior factor de elevação da inflação britânica até agora, embora os problemas globais da cadeia de suprimentos relacionados à pandemia também tenham aumentado o preço de muitos outros bens.

"Vestuário e calçados impulsionaram a inflação neste mês e, embora ainda houvesse as tradicionais quedas de preços, foi a menor queda em janeiro desde 1990, com menos vendas do que no ano passado", disse o economista-chefe do ONS, Grant Fitzner.