Inflação na Turquia dispara e atinge o valor mais alto em quase 20 anos

A inflação na Turquia continua a escalar e a renovar recordes. Em Dezembro de 2021, a inflação anual disparou para 36,08%, atingindo o valor mais elevado desde Setembro de 2002. Esta percentagem compara com os 14,6% registados em Dezembro de 2020, noticiou o Jornal de Negócios.

De acordo com estes dados, divulgados esta segunda-feira pelo Instituto de Estatística da Turquia, o índice de preços no consumidor subiu para 13,58% em Dezembro, quando há um ano se fixava nos 1,25%. Estes 13,58% estão vários furos acima das estimativas, com a Reuters a antecipar uma subida deste índice na ordem dos 9%.

A escalada de preços na Turquia foi particularmente impulsionada pelas subidas nos transportes, cujos preços dispararam 53,66% em termos homólogos, logo seguida pela área da alimentação e bebidas, com uma subida de 43,8%.