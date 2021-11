Inflação na China sobe 1,5% em Outubro

O índice de preços ao consumidor (IPC) da China, o principal indicador da inflação no país, aumentou 1,5%, em termos homólogos, em Outubro.

Já o índice de preços ao produtor (PPI), que mede a inflação nas vendas a grosso, registou novo recorde, ao subir 13,5%.

Dados divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) mostram que a inflação aumentou ao dobro do ritmo registado no mês anterior e acima do esperado pelos analistas.

É também a maior subida este ano, em comparação com o mês anterior, os preços ao consumidor aumentaram 0,7%.

No caso do PPI, a evolução homóloga foi 2,8% superior a do mês anterior e bem acima do que previam os especialistas, cujas projecções rondavam os 12%.

Em Outubro, pelo segundo mês consecutivo, o PPI registou a maior subida de sempre.

O GNE atribuiu a situação a problemas logísticos a nível mundial, ao aumento dos preços das matérias-primas ou à crise energética, que resultou em políticas de racionamento em importantes centros industriais do país asiático desde meados de Setembro.