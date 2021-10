Inflação na China sobe 0,7% em Setembro

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, o principal indicador da inflação no país, subiu 0,7%, em termos homólogos, em Setembro, segundo dados oficiais divulgados hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE).

Isto representa uma queda de 0,1% em relação aos números do mês anterior, voltando a ficar novamente abaixo do esperado pelos analistas, que previam uma subida de cerca de 0,9% para Setembro.

Trata-se do sétimo mês consecutivo em que este indicador regista uma subida homóloga, depois de ter caído 0,3% e 0,2%, respectivamente, em Janeiro e Fevereiro - meses marcados por surtos do novo coronavírus no norte da China.

É também o quarto mês consecutivo de desaceleração do IPC, que atingiu o pico deste ano em Maio, quando subiu 1,3%.

Na comparação homóloga, os preços dos produtos alimentares caíram 5,2%, em Setembro, enquanto os preços dos produtos não alimentares aumentaram 2%.

O GNE também divulgou hoje o Índice de Preços ao Produtor (PPI), um indicador da inflação nas vendas por grosso, que registou um crescimento homólogo de 10,7%.

Isto representa um avanço de 1,2% em relação à marca de Agosto, que já havia sido a maior para este indicador em quase 13 anos.

Os preços industriais continuam a ser afectados pelo aumento dos custos das matérias-primas.