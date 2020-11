Inflação na China regista em Outubro menor subida em onze anos

O principal indicador de inflação na China, o índice de preços ao consumidor, subiu 0,5% em Outubro, em termos homólogos, o menor avanço desde Outubro de 2009, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Em Setembro, este índice já tinha registado o menor crescimento em 2020, ao aumentar 1,7%, mas no mês seguinte cresceu menos de 1% pela primeira vez desde Março de 2017.

Como tem sido frequente desde há dois anos, o principal protagonista da inflação na China foi a carne de porco, cujos preços dispararam nos últimos dois anos, devido a uma epidemia de peste suína africana, que exterminou dezenas de milhões de animais na China e gerou graves problemas na produção.

No entanto, em Outubro, o preço da carne de porco caiu pela primeira vez em 19 meses. O preço diminuiu 2,8%, face a Outubro de 2019, o que contrasta com as valorizações homólogas de 25,5%, em Setembro, e de 52,6%, em Agosto.

Dong Lijuan, estatístico do Gabinete Nacional de Estatísticas da China, apontou a recuperação na capacidade de produção de suínos, o que facilitou o abastecimento desta carne, a principal fonte de proteína animal na cozinha chinesa.

Os preços dos alimentos aumentaram 2,2%, enquanto as restantes categorias de bens voltaram a manter o mesmo preço, face a Outubro de 2019.

O Gabinete Nacional de Estatísticas da China também divulgou o Índice de Preços ao Produtor (PPI), indicador da inflação no atacado, que em Outubro voltou a cair 2,1%, assim como no mês anterior, em termos homólogos.